Патрушев о «попытках Запада нарастить давление на страны СНГ»

Совет безопасности (СБ) РФ внимательно отслеживает попытки Запада нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся за века связи между народами, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в опубликованном в четверг комментарии «Коммерсанту» в связи с 30-летием СБ.

В целом он указал, что Россия стремится к углублению интеграционных процессов со странами СНГ, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС, Союзного государства России и Беларуси. "Сотрудничество между государствами СНГ оказывает стабилизирующее влияние на постсоветское пространство и сопредельные регионы", - подчеркнул секретарь СБ.

Он напомнил, что "благодаря быстрой и профессиональной реакции со стороны советов безопасности, министерств обороны и иностранных дел государств – членов ОДКБ в Казахстане в 2022 году удалось предотвратить террористические атаки и попытку госпереворота". Важную роль Совет безопасности РФ сыграл и в разработке в августе 2008 года мер по защите граждан страны и пресечению «военной агрессии» Грузии против Южной Осетии, а также в предотвращении подобного развития событий в отношении Абхазии, продолжил Патрушев.