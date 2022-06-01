Сколько РСЗО HIMARS США передадут Украине

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что четыре РСЗО HIMARS, которые США предоставят Украине, - это учебная партия, позже их будут поставлять дивизионами.

Об этом он рассказал во время эфира с Марком Фейгиным.

"Бельгия говорит, что мы, мол, продадим украинской стороне САУ М109, американские гаубицы типа советской "Акации". Швеция заявляет о военной помощи Украине на 95 млн евро… Но и это ещё не всё! Британцы говорят, что уже почти получили разрешение (США, - прим.) поставить М270В1. Но тут американцы заявляют, что HIMARS уже в Европе. И вот эти четыре, которые дают, это на самом деле учебные - чтобы мы освоили. А дальше приедут в товарных количествах. Думаю, что менее чем о дивизионе (18 установок) нечего и говорить, скорее всего, будет больше - два-три, посмотрим", - отметил Арестович.