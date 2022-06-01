Сопротивление в оккупированном Мелитополе растет: в городе убито более сотни россиян
Подпольное сопротивление в оккупированном Мелитополе на юге Украины растет, в городе убиты десятки российских солдат. Об этом, как пишет УНИАН, заявил мэр города Иван Федоров.
Он сообщил, что, по данным разведки, более 100 россиян "устранено мелитопольским партизанским движением и сотрудничеством спецслужб. Но я уверен, что это число больше".
Федоров заявил, что, по полученной им информации, русские "похищают людей и держат их в плену, и мало кто знает, как обращаются с людьми, находящимися в плену".
По словам Федорова, с начала оккупации около 500 человек были задержаны российскими войсками – некоторые на несколько недель.
"Если попытаться классифицировать тех, кто находится под угрозой плена, – в первую очередь это инакомыслящие, не желающие входить в состав России, осуждающие оккупацию и просто несогласные. Некоторые говорят об этом только дома на кухне, но все под угрозой", - сказал он.
Он отметил, что задержанных россиянами заставляли подписывать документы о том, что они больше не будут участвовать в митингах против оккупации или выступать с заявлениями в поддержку российских сил.
По его словам, некоторых пытали. "Не просто опасно выходить на проукраинские митинги – опасно просто оставаться в городе. Так, на сегодняшний день из Мелитополя выехало более 50% жителей. Это более 70 тысяч человек".