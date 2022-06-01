Сопротивление в оккупированном Мелитополе растет: в городе убито более сотни россиян

Подпольное сопротивление в оккупированном Мелитополе на юге Украины растет, в городе убиты десятки российских солдат. Об этом, как пишет УНИАН, заявил мэр города Иван Федоров.

Он сообщил, что, по данным разведки, более 100 россиян "устранено мелитопольским партизанским движением и сотрудничеством спецслужб. Но я уверен, что это число больше".

Федоров заявил, что, по полученной им информации, русские "похищают людей и держат их в плену, и мало кто знает, как обращаются с людьми, находящимися в плену".