Обстрелы Днепропетровской области: ранены дети

В Днепропетровской области россияне из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину. Ранены двое детей и их мама. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, россияне несколько раз прицельно ударили по Марьянскому.

"Целенаправленно уничтожали населенный пункт. Ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Выведен из строя газопровод и электросети", - написал руководитель области.