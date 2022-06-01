Байден заявил о поддержке расширения НАТО с учетом интересов всех союзников

Президент США Джо Байден заявил в ходе личной встречи генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что поддержит быстрый процесс расширения альянса при учете интересов всех союзников в сфере безопасности, заявил в четверг Белый дом.

Генсек НАТО в эти дни находится с визитом в Вашингтоне, где ранее днем у него состоялись переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.