Байден заявил о поддержке расширения НАТО с учетом интересов всех союзников
Президент США Джо Байден заявил в ходе личной встречи генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что поддержит быстрый процесс расширения альянса при учете интересов всех союзников в сфере безопасности, заявил в четверг Белый дом.
Генсек НАТО в эти дни находится с визитом в Вашингтоне, где ранее днем у него состоялись переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.
"(В ходе переговоров) стороны поприветствовали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления (в альянс), который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности", - говорится в заявлении американской администрации, распространенном по итогам встречи.
Помимо этого, как отмечается, стороны обсудили в Вашингтоне подготовку к намеченному на конец июня саммиту альянса в Мадриде, вопросы укрепления оборонительного потенциала НАТО и сдерживания России, а также широкий круг глобальных тем: от климатических изменений до безопасности в киберпространстве, пишет РИА Новости.