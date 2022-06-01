В Ворошиловский суд Волгограда поступили сразу два протокола по «дискредитирующей» статье в отношении уличного художника Филиппа Козлова, известного под псевдонимом Philippenzo, автора граффити «Цинк – наш!».

Административные дела на Козлова поступили в суд 30 мая, в настоящий момент дата их рассмотрения не назначена. Волгоградец о составлении протоколов в отношении него узнал от корреспондента Кавказ.Реалии: ни по месту проживания, ни по адресу прописки полицейские к нему не приходили. Он предположил, что протоколы могут быть связаны с его антивоенными публикациями в социальной сети "ВКонтакте".

Это первый случай на Юге России, когда в отношении активиста составили одновременно два протокола по этой статье КоАП.