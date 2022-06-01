Эрдоган: Турция полна решимости выйти в лидеры в сфере освоения космоса

Турция продолжит активное участие в космической гонке, и намерена войти в число лидеров в данной области. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на 53-й церемонии награждения авторов лучших исследовательских проектов учащихся лицеев Турции в четверг в Анкаре, передает «Анадолу».

Церемония в Президентском комплексе в Анкаре прошла по инициативе Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK).

Турецкий лидер призвал не принижать значимость космической программы страны.