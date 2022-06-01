Медведев: Это будет конец человечества, но ошибочно говорить о невозможности ядерной войны

Никто не хочет ядерной войны, и надо сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле, но говорить о ее невозможности – ошибка, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Понимаете, когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, – всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Самое главное, по словам Медведева, "чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий".