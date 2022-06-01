Медведев: Это будет конец человечества, но ошибочно говорить о невозможности ядерной войны
Никто не хочет ядерной войны, и надо сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле, но говорить о ее невозможности – ошибка, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Понимаете, когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, – всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.
Самое главное, по словам Медведева, "чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий".
Он напомнил, что в соответствии со своей доктриной Россия отвечает на ядерный удар в случае, если она подверглась такого рода атаке, или если атакована ее критическая инфраструктура, или если РФ подверглась удару обычными вооружениями, но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства.
"Вот об этом тоже никто не должен забывать. Естественно и то, что никто не хочет ядерной войны. Это тупик, это конец человечества, и все мы должны сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле", - цитирует Медведева РИА Новости.