Зеленский: Россияне прячутся за спинами «принудительно мобилизованных» из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские войска заставляют воевать на стороне России против Украины жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, прячась у них за спинами. Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.

"Ситуация на Донбассе за сутки существенно не изменилась. Есть определенные успехи в боях в Северодонецке, но еще рано говорить. Там сейчас самое жесткое. Как и в городах и громадах рядом – Лисичанск, Бахмут и многие другие, где сейчас идет мощная атака России.

Российская армия применяет все имеющиеся у нее вооружение и вообще, вообще не считает людей. Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто оккупанты используют именно тех людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Российские солдаты часто просто прячутся за спинами этих так называемых "мобилизованных".