Москва: членство Швеции и Финляндии в НАТО меньше угрожает РФ, чем вхождение Украины
Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для РФ, чем присоединение Украины к альянсу. Как пишет ТАСС, об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.
"Если говорить о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО, то, во всяком случае, в той конфигурации, которая объявлена, это представляет меньшую угрозу для нашей страны, нежели вхождение туда Украины", - сказал политик.
По его словам, "причина совершенно понятна". "Дело даже не только в том оружии, которое будет размещено там, и на это придется России давать свой ответ, это касается и Балтийского моря, и пограничной ситуации, и так далее, и так далее. Но это дело будущего", - заметил замглавы Совбеза. "Дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая", - пояснил Медведев.
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, он вошел в состав страны на основании референдума, указал Медведев. Он напомнил, что Украина этого не признает, как и ряд других стран мира. "И если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма. А это повлечет прямой конфликт между НАТО и Российской Федерацией", - заключил зампред Совбеза РФ, заметив, что об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.