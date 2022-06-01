Москва: членство Швеции и Финляндии в НАТО меньше угрожает РФ, чем вхождение Украины

Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для РФ, чем присоединение Украины к альянсу. Как пишет ТАСС, об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Если говорить о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО, то, во всяком случае, в той конфигурации, которая объявлена, это представляет меньшую угрозу для нашей страны, нежели вхождение туда Украины", - сказал политик.

По его словам, "причина совершенно понятна". "Дело даже не только в том оружии, которое будет размещено там, и на это придется России давать свой ответ, это касается и Балтийского моря, и пограничной ситуации, и так далее, и так далее. Но это дело будущего", - заметил замглавы Совбеза. "Дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая", - пояснил Медведев.