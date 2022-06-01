Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 02:07

Администрация США сообщила Израилю, что недовольна его прогрессом в отношениях с суданским руководством, и призвала его не нормализовывать отношения с правительством военных в этой стране. В Вашингтоне возмутились – дескать, мы тут не покладая рук боремся за демократизацию Судана и передачу власти от военных к гражданским, а израильтяне ведут там свою игру. «Мы настоятельно призываем Государство Израиль присоединиться к нам и более широкому международному сообществу в громком требовании, чтобы военные лидеры Судана уступили власть заслуживающему доверия переходному правительству, возглавляемому гражданскими лицами», - заявил представитель Белого дома.

Американский демарш последовал после того, как в Вашингтоне получили информацию о визите высокопоставленной суданской делегации в Тель-Авив две недели назад, в ходе которого стороны обсудили способы развития отношений между двумя странами. Судан для администрации Байдена сейчас как пятое колесо в телеге. С одной стороны – выполнение Авраамических соглашений является требованием американского истеблишмента к любой администрации США, кто бы ее не возглавлял. Пусть даже этот человек не может удержаться на трапе самолета или, того больше, здоровается за руку с виртуальными персонами, отвернувшись от аудитории. С другой стороны – эти соглашения были инициированы ненавистным демократам Дональдом Трампом. А потому, они отказаться от них не могут, но вот притормозить – вполне. Что мы, собственно говоря, сейчас в суданско-израильской истории и наблюдаем. «У них мало демократии», - говорят в администрации Белого дома. – «А потому контакты с ними в рамках Авраамических соглашений должны быть заморожены».

Кстати, командующий армией Судана Абдуль-Фаттах аль-Бурхан в воскресенье, 29 мая, отменил чрезвычайное положение, введенное после прошлогоднего военного переворота, и отдал поручение «подготовить атмосферу для плодотворного и конструктивного диалога, обеспечивающего стабильность переходного периода», когда власть перейдет к гражданским. Более того, к глубокому разочарованию Москвы, окончательно решен вопрос с российской военно-морской базой в Порт-Хартуме – не будет. То есть, все условия для получения Суданом американской помощи выполнены, но в Белом доме не спешат это признать. И выдвигают совершенно не соответствующие суданским реалиям дополнительные требования, например – наказать военных за гибель 79 протестующих, выступавших против армейского переворота и немедленно вернуть гражданское правительство.

Нет сомнений, будь для этого реальные предпосылки – аль-Бурхан сделал бы и это. Проблема в том, что создавать более-менее дееспособное гражданское правительство сегодня не из кого, нет подходящих фигур. А отдавать под суд военных означает лишиться поддержки армии, которая в сегодняшнем Судане является единственной консолидирующей силой – выдерни этот стержень и все начнет стремительно обваливаться, ставя страну на грань гражданской войны, которую Судан просто не переживет. Но в Вашингтоне отказываются это понимать, как и то, что сегодня Судан – одно из ключевых государств, открывающих, в силу своего географического положения, доступ к Африке. Израильтяне же придерживаются более прагматичного подхода, и прекрасно понимают, что отказ от развития отношений с этой страной может нанести ущерб еврейскому государству на стратегическом уровне. Поэтому в Тель-Авиве предпочитают действовать гораздо тоньше, чем этого требует Вашингтон. Во-первых, еврейское государство всячески избегает осуждения военного переворота в Судане, который Абдель Фаттах аль-Бурхан осуществил 25 октября 2021 года. Во-вторых, диалог с суданскими властями ведут не израильские дипломаты, а Моссад, поскольку главное для израильтян в отношениях с Суданом – вопросы не из сферы дипломатии, а из сферы безопасности.