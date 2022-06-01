Байден отказывается от своего обещания сделать Саудовскую Аравию «страной-изгоем»

Президент США Джо Байден принял решение в этом месяце совершить поездку в Саудовскую Аравию и впервые встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По ее сведениям, глава Белого дома намерен восстановить отношения между двумя странами, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Остановка в Эр-Рияде будет совершена в рамках планируемой поездки Байдена в Европу и Израиль.

Газета напоминает, что в ходе своей предвыборной кампании нынешний глава Белого дома обещал сделать Саудовскую Аравию "страной-изгоем". По мнению экспертов, предстоящий визит означает победу реальной политики над моральными соображениями и направлен на то, чтобы попытаться снизить цены на нефть в условиях попыток Вашингтона изолировать Россию из-за ситуации вокруг Украины.