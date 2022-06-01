Еще одна победа Вашингтона над Москвой: ОПЕК потопил российскую нефть третья мировая

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Вашингтон может поздравить себя с серьезной международной победой. После двух лет весьма сдержанной политики относительно поставок дополнительных объемов нефти на мировой рынок, обусловленной сокращением глобальных рынков под влиянием пандемии коронавируса, в планах ОПЕК+ было увеличение добычи, но лишь с сентября. Активные лоббирования со стороны американских эмиссаров позволило приблизить этот момент на два важных месяца.

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Министры стран ОПЕК+ на совместном заседании договорились увеличить добычу нефти уже в июле-августе до 648 000 баррелей в сутки с текущих 432 000 баррелей в сутки. Это позволит компенсировать выпадение с рынка большой доли российской нефти. Львиную долю роста обеспечат Саудовская Аравия и ОАЭ.

Западные санкции больно бьют по нефтедобыче в России. Новость о решении ОПЕК+ почти совпала по времени с сообщением о том, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюза будет наложен запрет на импорт нефти из Российской Федерации морским путем, что на 92% снизит импорт российской нефти к концу года.

Будет введен запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору. Кроме того, по сообщению The Financial Times, Великобритания и Евросоюз договорились о запрете на страхование судов с российской нефтью, что отрежет перевозчиков российской нефти от доступа к услугам ключевого игрока на рынке морского страхования – компании Lloydʼs of London.

Уже в апреле Россия не смогла выполнить квоту ОПЕК+ и вместо месячного объема нефти в 10,44 миллиона баррелей в сутки поставила на рынок 9,3 миллионов. По сообщению The Wall Street Journal, это привело к разговорам среди стран участниц организации о необходимости исключить Россию их ОПЕК+, а ее квоту разделить между остальными, менее проблемными участниками. Ведь уже очевидно, что западные союзники не откажутся от планов максимально затруднить продажу российской нефти на внешних рынках.

Таким образом, к концу года импорт российской нефти снизится на 92%

По поводу перспектив восточного маневра, когда отторгнутая Европой российская нефть уйдет на рынки Китая и Индии, предлагает не питать больших иллюзий эксперт в нефтегазовой сфере Михаил Крутихин. Реагируя на публикации, в которых прогнозируется увеличение объема сырой нефти, поставляемой по воде в азиатские страны на 45-60 миллионов баррелей, Крутихин предлагает простой арифметический подсчет. В тонне нефти 7,33 баррелей. Прибавка к экспорту ожидается меньше одного миллиона тонн. При этом в Китай идет 80 миллионов. «И что решает один миллион тонн плюс?» - задается вопросом эксперт. Отдельный момент, конечно, это огромные дисконты, с которыми российская нефть продается на азиатских рынках, они доходят до 35%.

The Financial Times обращает внимание на большой успех Вашингтона, сумевшего договориться с Саудовской Аравией, несмотря на довольно холодные отношения Джо Байдена и наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Признается большая личная заслуга ведущих посланников по ближневосточным и энергетическим вопросам Брэта Макгурка и Эмоса Хохштейна.  

Белый дом уже сделал заявление, в котором приветствовал «важное решение» и отметил усилия Саудовской Аравии «в достижении консенсуса среди участников организации». Отдельно был признан позитивный вклад ОАЭ, Кувейта и Ирака.

Джо Байден планирует летом большой тур на Ближний Восток, и одна из важных остановок будет, видимо, в Эр-Рияде. Американский президент постарается найти дополнительные аргументы для королевства, почему следует поддерживать партнерские отношения с сильными и не связываться со слабыми.