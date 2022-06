Министры стран ОПЕК+ на совместном заседании договорились увеличить добычу нефти уже в июле-августе до 648 000 баррелей в сутки с текущих 432 000 баррелей в сутки. Это позволит компенсировать выпадение с рынка большой доли российской нефти. Львиную долю роста обеспечат Саудовская Аравия и ОАЭ.

Западные санкции больно бьют по нефтедобыче в России. Новость о решении ОПЕК+ почти совпала по времени с сообщением о том, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюза будет наложен запрет на импорт нефти из Российской Федерации морским путем, что на 92% снизит импорт российской нефти к концу года.

Будет введен запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору. Кроме того, по сообщению The Financial Times, Великобритания и Евросоюз договорились о запрете на страхование судов с российской нефтью, что отрежет перевозчиков российской нефти от доступа к услугам ключевого игрока на рынке морского страхования – компании Lloydʼs of London.

Уже в апреле Россия не смогла выполнить квоту ОПЕК+ и вместо месячного объема нефти в 10,44 миллиона баррелей в сутки поставила на рынок 9,3 миллионов. По сообщению The Wall Street Journal, это привело к разговорам среди стран участниц организации о необходимости исключить Россию их ОПЕК+, а ее квоту разделить между остальными, менее проблемными участниками. Ведь уже очевидно, что западные союзники не откажутся от планов максимально затруднить продажу российской нефти на внешних рынках.