Еще одна победа Вашингтона над Москвой: ОПЕК потопил российскую нефть третья мировая
Вашингтон может поздравить себя с серьезной международной победой. После двух лет весьма сдержанной политики относительно поставок дополнительных объемов нефти на мировой рынок, обусловленной сокращением глобальных рынков под влиянием пандемии коронавируса, в планах ОПЕК+ было увеличение добычи, но лишь с сентября. Активные лоббирования со стороны американских эмиссаров позволило приблизить этот момент на два важных месяца.
Министры стран ОПЕК+ на совместном заседании договорились увеличить добычу нефти уже в июле-августе до 648 000 баррелей в сутки с текущих 432 000 баррелей в сутки. Это позволит компенсировать выпадение с рынка большой доли российской нефти. Львиную долю роста обеспечат Саудовская Аравия и ОАЭ.
Западные санкции больно бьют по нефтедобыче в России. Новость о решении ОПЕК+ почти совпала по времени с сообщением о том, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюза будет наложен запрет на импорт нефти из Российской Федерации морским путем, что на 92% снизит импорт российской нефти к концу года.
Будет введен запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору. Кроме того, по сообщению The Financial Times, Великобритания и Евросоюз договорились о запрете на страхование судов с российской нефтью, что отрежет перевозчиков российской нефти от доступа к услугам ключевого игрока на рынке морского страхования – компании Lloydʼs of London.
Уже в апреле Россия не смогла выполнить квоту ОПЕК+ и вместо месячного объема нефти в 10,44 миллиона баррелей в сутки поставила на рынок 9,3 миллионов. По сообщению The Wall Street Journal, это привело к разговорам среди стран участниц организации о необходимости исключить Россию их ОПЕК+, а ее квоту разделить между остальными, менее проблемными участниками. Ведь уже очевидно, что западные союзники не откажутся от планов максимально затруднить продажу российской нефти на внешних рынках.
По поводу перспектив восточного маневра, когда отторгнутая Европой российская нефть уйдет на рынки Китая и Индии, предлагает не питать больших иллюзий эксперт в нефтегазовой сфере Михаил Крутихин. Реагируя на публикации, в которых прогнозируется увеличение объема сырой нефти, поставляемой по воде в азиатские страны на 45-60 миллионов баррелей, Крутихин предлагает простой арифметический подсчет. В тонне нефти 7,33 баррелей. Прибавка к экспорту ожидается меньше одного миллиона тонн. При этом в Китай идет 80 миллионов. «И что решает один миллион тонн плюс?» - задается вопросом эксперт. Отдельный момент, конечно, это огромные дисконты, с которыми российская нефть продается на азиатских рынках, они доходят до 35%.
The Financial Times обращает внимание на большой успех Вашингтона, сумевшего договориться с Саудовской Аравией, несмотря на довольно холодные отношения Джо Байдена и наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Признается большая личная заслуга ведущих посланников по ближневосточным и энергетическим вопросам Брэта Макгурка и Эмоса Хохштейна.
Белый дом уже сделал заявление, в котором приветствовал «важное решение» и отметил усилия Саудовской Аравии «в достижении консенсуса среди участников организации». Отдельно был признан позитивный вклад ОАЭ, Кувейта и Ирака.
Джо Байден планирует летом большой тур на Ближний Восток, и одна из важных остановок будет, видимо, в Эр-Рияде. Американский президент постарается найти дополнительные аргументы для королевства, почему следует поддерживать партнерские отношения с сильными и не связываться со слабыми.