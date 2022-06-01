Фонд Марджани обещал показать уникальных дивов и красавиц из Азербайджана

Большая часть экспонатов предоставлена Фондом Марджани, который обладает одной из крупнейших в России коллекций мусульманского и, в частности, азербайджанского искусства.

По информации российских СМИ, на выставке покажут более ста произведений живописи и графики тридцати пяти художников прошлого и нынешнего столетий, а также ковры, сотканные народными мастерами XIX века.

«Декоративные и лирические пейзажи, портреты, образы сказочных красавиц, мудрецов и джигитов, драконов и дивов сплавляются на выставке в единую красочную феерию – единый взгляд на Азербайджан изнутри его самобытной культуры. Взгляд, который может быть серьезным и пристрастным, любовным и ироничным», - говорится в объявлении выставки.

Выставка проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Она продлится до 21 августа.

Шигабутдин Марджани (1818 – 1889) – татарский богослов, шейх суфийского братства накшбандийа, философ, историк, просветитель. Как мыслитель общемусульманского масштаба, он обращался к социальным проблемам и вопросам обновления духовной жизни мусульман в современном обществе.