Благодаря «Худату» московские рынки завалят фруктами из Азербайджана

Жители Москвы и Подмосковья смогут покупать овощи, фрукты и ягоды из Азербайджана дешевле благодаря новому логистическому центру в этой стране и упрощённому коридору завоза продуктов в Россию. Об этом сообщает Life.

Новый центр "Худат" строится на российско-азербайджанской границе, туда прибудут российские таможенники по соглашению между странами, что позволит исключить двойное прохождение грузами таможни. Кроме того, Федеральная таможенная служба РФ доработала проект об упрощённом коридоре, что позволит поправкам уже в ближайшее время начать действовать на практике. По оценкам предпринимателей, это позволит сократить время в пути до Москвы и области до полутора суток, в южные регионы доставлять грузы будут на сутки быстрее, а затраты на логистику сократятся на 30%.

Как заметил Лайфу директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства Анатолий Тихонов, такую инициативу можно только поприветствовать.

"Если грузы скоропортящиеся, то они должны быть как можно быстрее на прилавках потребителя, чтобы не терять своих свойств, чтобы груз был свежий и вкусный. Это с одной стороны. С другой, это, наверное, и снизит стоимость груза. Поэтому для российского потребителя, мне кажется, должно быть только во благо", – сказал Тихонов.