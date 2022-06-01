Азербайджанец лишился 23 слитков золота, но избежал тюрьмы

У гражданина Азербайджана в Забайкалье изъяли золотые слитки на сумму в 11 миллионов рублей (300 тысяч манатов – ред.), пишут российские СМИ.

Следствием и судом установлено, что с ноября по декабрь 2021 года гражданин Азербайджана договорился с забайкальцем о приобретении 23 слитков чистого золота общей массой более 2,5 кг. Указанные слитки изготовлены жителем Калганского района из золота неизвестного происхождения, найденного после смерти отца в его жилье.

Действия злоумышленников пресечены сотрудниками правоохранительных органов во время совершения незаконной сделки по передаче драгоценного металла в Чите, все золотые слитки изъяты.

Суд признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на тот же срок, а также штрафа в размере 100 тыс. рублей каждому. Изъятое золото обращено в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.