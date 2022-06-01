... А вернувшуюся из Баку россиянку обвинили в контрабанде золота

В Шереметьево пассажирка пыталась провезти незадекларированные украшения на 1,8 миллиона рублей (50 тысяч манатов). Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

Россиянка в возрасте 56 лет прилетела из Азербайджана и проследовала через «зеленый» коридор. Однако, выяснилось, что ее товары не были задекларированы.

Женщина предъявила к досмотру чемодан и четыре сумки. В них были найдены украшения – два кольца, серьги, колье и браслет. Как показала экспертиза, украшения изготовлены из золота 750 пробы и драгоценных камней. Их общая стоимость составила 1,8 миллиона рублей.

На женщину могут завести уголовное дело о контрабанде.