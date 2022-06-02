Минобороны Азербайджана: Армения пытается обострить ситуацию на границе

Согласно сообщению, с вечера 2 июня и до ночи 3 июня подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Ашагы Шорджа Басаркечарского района, с применением гранатометов и крупнокалиберного оружия обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зяйлик и Еллиджа Кельбаджарского района.

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстрелах на границе Азербайджана и Армении.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры. Отмечается, что потерь в личном составе и технике в азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка в настоящее время находится под контролем подразделений ВС Азербайджана, ситуация в указанном направлении стабильная, заявили в министерстве.

В Минобороны Азербайджана отмечают, что армянская сторона пытается обострить ситуацию на государственной границе, используя крупнокалиберное оружие, чтобы отвлечь внимание общественности от происходящих в Армении процессов.

Военное ведомство Азербайджана заявляет, что вся ответственность за последствия провокаций, совершенных армянской стороной, лежит на военно-политическом руководстве этой страны.