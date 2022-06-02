Британская разведка о ста днях войны России против Украины

В традиционной утренней сводке Министерства обороны Великобритании на сотый день войны в Украине решили вспомнить, с чего началось российское вторжение, и подумать, что будет дальше.

Во-первых, России не удалось достичь первоначальных целей: захватить Киев и украинские центры управления государством. Благодаря упорному сопротивлению украинцев и неудаче в захвате аэродрома Гостомель в первые 24 часа наступление было отражено.

Во-вторых, после провала изначального плана из-за ошибочных допущений при планировании и ущербного тактического исполнения этих планов концепция операции изменилась и сосредоточилась в Донбассе.

В-третьих, в Донбассе Россия в настоящее время добивается тактического успеха. Российские войска удерживают инициативу в наступлении.

В-четвертых, в данный момент Россия контролирует более 90% территории Луганской области. В ближайшие две недели она, вероятно, сможет довести этот показатель до 100%. Но достигнуто это будет ценой большого расхода ресурсов, а также за счет концентрации сил и огневых средств на одном небольшом участке кампании.

На других фронтах и направлениях Россия не сумела реализовать какие-либо маневры или движения, и они перешли к обороне, отмечает британская разведка. Если сравнивать с изначальным планом, ни одна из стратегических целей не достигнута. Чтобы Россия могла достичь успеха хоть в какой-то форме, потребуются огромные вложения людских и материальных ресурсов и много дополнительного времени.