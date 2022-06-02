Новая операция Турции в Сирии обеспечит контроль над 600 км границы

Проведение новой трансграничной операции турецкой армии на севере Сирии позволит Анкаре обеспечить контроль над 600-километровым участком совместной границы и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы, сообщает газета Türkiye со ссылкой на военные и дипломатические источники.

Согласно данным издания, местами операция будет проводиться на глубину в 45 км и позволит освободить в Сирии 470 населенных пунктов. Издание отмечает, что взятие под контроль районов Тель-Рифат и Манбидж позволит Турции создать 35-километровую полосу безопасности и выполнить стратегическую задачу, которую определил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.