Джемаль Бустани, автор haqqin.az 10:58

Внимание деловых кругов всего мира было 2 июня приковано к Вене, где проходила очередная сессия ОПЕК+. Главный вопрос заключался в следующем – насколько серьезным будет увеличение добычи входящими в этот картель странами нефти? И насколько это скажется на стабилизации цен? После длительных дискуссий экспортеры «черного золота» приняли решение добавить на рынок в июле 648 000 баррелей в день, то есть увеличить добычу почти в полтора раза, поскольку в июне они добавили 432 тысячи баррелей. Решение вроде как и положительное, но явно недостаточное, чтобы успокоить международные нефтяные рынки. Так, эталонная нефть марки Brent к концу вчерашних торгов выросла чуть менее чем на 1,0 процента - до 117,42 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate - на 1,2 процента - до 116,58 доллара.

Результаты полуторного повышения добычи не впечатляют, но на сессии ОПЕК+ прозвучало нечто гораздо более важное – саудиты, задающие тон в картеле экспортеров нефти, впервые за несколько месяцев прямо заявили, что готовы компенсировать мировым рынкам доли российских поставок. То есть, называя вещи своими именами, заместить нефть из России. Что примечательно, произошло это сразу после визита в Персидский залив главы российской дипломатии Сергея Лаврова, который активно там осуждал стремление США «вести бизнес… на основе диктата и убежденности в том, что у них есть предназначение править всем миром», а также презентовал Москву как одну из опор нового многополярного мира. Главный российский дипломат оказался неубедителен, что, в свою очередь, свидетельствует о наступлении нового этапа в оценках Москвы со стороны монархий Залива, а также их союзников и клиентов в регионе.

Политика Барака Обамы и Джо Байдена убедила арабские монархии в том, что США как основной внешнеполитический партнер стали ненадежны и им необходимо диверсифицировать свою внешнюю политику. Естественно, что в качестве одного из партнеров по такой диверсификации они начали рассматривать Россию. Москва активно откликнулась на этот запрос, постоянно намекая на то, что «русские своих в беде никогда не бросают», приводя в пример российскую экспедицию в Сирию, которая, собственно, и спасла режим Асада от падения. Все выглядело красиво, но только до конца февраля 2022 года, когда стало ясно, что планировавшийся блицкриг Кремля – «в Киев за три дня» - полностью провалился. И тут нужно понимать, что как экономический партнер Россия мало интересовала монархии Залива. Главное для них заключалось в другом – в способности Москвы обеспечить безопасность в регионе. А о каком обеспечении безопасности может идти речь, если, по мнению ведущих стран Залива, Россия не смогла добиться победы над одним из своих гораздо меньших соседей?