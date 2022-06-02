В Москве горит бизнес-центр: более 15 человек заблокированы в здании обновлено; видео
Несколько человек оказались заблокированы в горящем на западе Москвы бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза», передает ТАСС.
Согласно данным источника в экстренных службах, в горящем здании могли остаться до 20 человек. «На седьмом [этаже] заблокирован один. Остальные, возможно, на шестом», — сообщил собеседник агентства.
Как сообщает Shot, двух человек спасли с восьмого этажа центра. Пожарные пытаются спасти сотрудников. Площадь возгорания выросла до 1000 кв.м. Пожару присвоили самый высокий, пятый ранг сложности. На место прибыл глава МЧС России Александр Куренков. По данным Интерфакс, основной причиной возгорания названо короткое замыкание под вентиляционным фасадом входной группы бизнес-центра.
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Бизнес-центр "Сетунь-Плаза" загорелся на западе Москвы, идет эвакуация людей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, огонь распространился с первого по четвертый этажи. Пожару присвоен четвертый уровень сложности. В горящем здании на последних этажах остаются люди. С 7 этажа слышны крики о помощи, отмечает издание.