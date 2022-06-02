Несколько человек оказались заблокированы в горящем на западе Москвы бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза», передает ТАСС.

Согласно данным источника в экстренных службах, в горящем здании могли остаться до 20 человек. «На седьмом [этаже] заблокирован один. Остальные, возможно, на шестом», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщает Shot, двух человек спасли с восьмого этажа центра. Пожарные пытаются спасти сотрудников. Площадь возгорания выросла до 1000 кв.м. Пожару присвоили самый высокий, пятый ранг сложности. На место прибыл глава МЧС России Александр Куренков. По данным Интерфакс, основной причиной возгорания названо короткое замыкание под вентиляционным фасадом входной группы бизнес-центра.