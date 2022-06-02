Турция и Евросоюз обсудили поставки газа из Азербайджана и Туркменистана в Европу
Турция и Евросоюз обсудили поставки газа из Азербайджана и Туркменистана в Европу через Южный газовый коридор (ЮГК), пишет газета Milliyet.
"Встреча по политическому диалогу между Турцией и Европейским союзом спустя три года состоялась в Анкаре 31 мая. В числе других вопросов, когда на встрече обсуждалось, что Европа ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана и Туркменистана для удовлетворения своих энергетических потребностей, турецкая делегация напомнила о необходимости того, что газ должен пройти по Южному газовому коридору", - пишет газета.