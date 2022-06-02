Хошбахт Юсифзаде рассказал, сколько нефти добыли

По сегодняшний день из блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто 553 млн тонн нефти и 194 млрд кубометров природного газа. Как передает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на второй день конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, в настоящее время на АЧГ суточная добыча составляет 59 тыс. тонн нефти и 40 млн кубометров природного газа.

Представитель SOCAR отметил, что с начала добычи на блоке месторождений до настоящего времени на мировые рынки поставлено 325 млн тонн нефти, что составляет 59% от общего объема добытой нефти.

Он отметил, что по состоянию на 1 мая этого года из 628 млн тонн экспортной нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) прокачано 458 млн тонн нефти.