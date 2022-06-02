Индийского туриста в Азербайджане все ищут да ищут

«13 мая на горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пропаже 29-летнего гражданина Индии Маникантха Кондавеети. В связи с этим МЧС и другие надлежащие госструктуры приступили к поисково-спасательным работам». Об этом говорится в распространенном в пятницу, 3 июня, заявлении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время по маршруту (труднопроходимая горно-лесистая местность), где, вероятно, пропал турист, силы спасения Северо-западного регионального центра МЧС и сотрудники МВД, Министерства экологии и природных ресурсов продолжают поисково-спасательные работы.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.