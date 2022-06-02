Финляндию и Швецию не успеют принять в НАТО на ближайшем саммите альянса, который состоится в Мадриде в конце июня, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

"Я считаю, что Мадрид – это слишком близкий срок. Если речь идет о приеме в НАТО новых членов, то это намного более длинный процесс, который требует процессов в отдельных государствах. Это не так быстро и не так просто. Это займет как минимум несколько месяцев", - цитирует его РИА Новости.

При этом Яблоньский уверен, что Турция в итоге согласится на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО и не будет блокировать этот процесс: "Я думаю, что окончательно – нет (не будет блокировать кандидатуры Финляндии и Швеции), хотя точно будет выдвигать определенные условия, и они уже были сформулированы. Но переговоры идут, думаю, что они приведут к тому, что мы будем иметь двоих очередных членов НАТО в короткий срок".