«В Нахчыване армяне убили двух азербайджанцев, однако об этом убийстве подзабыли. С этого и началась война. Есть политические моменты, которые удивляют меня. Делегация во главе с Зорием Балаяном отправилась в Ереван договариваться с русскими. Он сказал им: помогите нам с Карабахом, и мы поможем вам в войне с чеченцами или другими мусульманами. Конечно же, сами армяне не смогли бы победить Азербайджан. Оружие и самолеты были от русских». Об этом в интервью TRT Haber рассказал армянский скульптор Оник Кардаш, проживающий ныне в США.

По словам Кардаша, армяне во время первой карабахской войны совершали зверства в оккупированной Шуше. «Мой водитель был из города Шуша, как-то он рассказал мне, что убил 80 азербайджанцев, разбивая их головы о камень. Тогда я поинтересовался: как ты это делал? Водитель ответил, что трудно бывает только в первый раз, ведь человек не умирает сразу. Но потом, наловчившись, можно убить так с одного удара. Помню, как мы сидели за столом и ели шашлык. Один мальчик попросил отца рассказать о том, как он отрубал головы азербайджанцев. Сидевшие за столом кушали и слушали это одновременно. Эта нация растет на подобных историях», - делится своими воспоминаниями Кардаш.