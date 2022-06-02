Путин назвал ситуацию в мире труднопредсказуемой

Ситуация в мире остается «сложной и труднопредсказуемой», поэтому нужно искать современные подходы, способствующие укреплению безопасности и поступательному развитию России, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза.

«Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному, поступательному развитию», - заявил Путин.

По его словам, сегодня особенно востребована компетентная, ответственная и многоплановая работа Совбеза РФ.