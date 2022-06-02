Новые санкции США против России и Беларуси
Министерство торговли США расширило экспортные санкции в отношении России, сообщается на сайте Белого дома.
Согласно данным, под новые ограничения попали 70 российских организаций, среди которых холдинговая компания «Ак Барс», акционерное общество «Рубин», «Газпром нефть шельф», Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, ОКБ имени Яковлева, «Воентелеком».
Кроме того, санкции введены и против белорусской компании «Элерон». По мнению Минторга США, указанные компании причастны «к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам внешней политики США».