На Фиджи все никак не могут решить судьбу яхты Керимова
Верховный суд островного государства Фиджи приостановил процесс выдачи США яхты Amadea, принадлежащей российскому олигарху Сулейману Керимову, сообщает Bloomberg. В начале мая судно было арестовано по запросу американских властей.
Запрос на конфискацию яхты одобрил Высокий суд Фиджи, но компания Millemarin Investment Limited, которая утверждает, что является владельцем судна, оспорила это решение. В ее апелляции говорится, что Amadea принадлежит не Керимову, а экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Еще одну апелляцию Millemarin Investment Limited рассмотрят 7 июня. До этого времени яхта останется в порту, ей запрещено покидать Фиджи.
Сулейман Керимов был в числе бизнесменов, попавших под санкции США, которые введены в ответ на военное вторжение России в Украину. Активы российских чиновников и предпринимателей, внесенных в санкционные списки, арестовывают.