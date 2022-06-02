Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 11:57

Глава Минздрава Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев задержан по подозрению в коррупции. В Генеральной прокуратуре республики заявляют, что ущерб от его деятельности составил 1 миллиард 581 миллионов 474 тысяч 315 сомов или около 20 миллионов долларов. Инкриминируется задержанному министру, который уже помещен в следственный изолятор ГКНБ, следующее: с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года Кыргызстан получил 451 560 доз вакцин в виде безвозмездной гуманитарной помощи от международных организаций, а также из Азербайджана, России, Китая и Казахстана. Из этих же стран республике было обещано бесплатно поставить еще 3 миллиона 147 тысяч 640 доз вакцин, что и было сделано.

Но, несмотря на то, что потребности Кыргызстана в вакцинах от коронавируса были полностью удовлетворены, по поручению Алымкадыра Бейшеналиева у иностранных частных фирм, названия которых пока не разглашаются, в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года было приобретено еще 2 миллиона 460 тысяч доз вакцин. В итоге 243 тысячи 223 дозы вакцины просрочены, срок годности у других истекает. И вакцины утратили свои свойства – и около 20 миллионов долларов бюджетных денег, солидные для Кыргызстана средства, исчезли в офшорах. Казалось бы – обычная коррупционная история, которых в Центральной Азии – более чем достаточно. Но есть ряд странностей, которые заставляют присмотреться к ней с пристальным вниманием. Сам экс-министр утверждает, что его подставили. Да не кто-нибудь, а собственные заместители, которые даже обращались к президенту страны снять его с должности. «Дело в том, что после моего приезда я собирался рассмотреть вопрос о соответствии моих заместителей занимаемой должности. Теперь все мои догадки и наблюдения подтвердились, потому что именно заместителями саботировались и тормозились проводимые реформы», - незадолго до своего ареста написал он в Facebook. Бейшеналиев, который возглавил Министерство здравоохранения Кыргызстана а октябре 2020 года, поразила коррупция, которой была пропитана эта система. «Слив информации владельцам учебных заведений, игнорирование замечаний по работам косметологических салонов, нарушения на фармацевтическом рынке, нарушения в работах частных клиник и лабораторий. А также поверхностная работа по отравлениям людей после посещения мест общепита и в результате покупки быстропортящейся продукции в торговых точках, проваленная цифровизация системы здравоохранения, неэффективное использование донорских средств и многое другое» — вот та реальность, с которой ему пришлось столкнуться.