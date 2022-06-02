Премьер Польши обвинил Европу в безразличии к «геноциду» в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил остальные европейские страны в безразличном отношении к осуществляемому в Украине «геноциду». Почти все телеканалы мира показывают убийства мирных украинцев, «тем не менее страдания Украины окружены стеной равнодушия», написал Моравецкий в комментарии, опубликованном в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) на 100-й день российского вторжения, в пятницу, 3 июня. Его заявления комментирует Deutsche Welle.

Польский премьер признал, что за последние сто дней не было недостатка в символических жестах солидарности остальных стран Европы. В частности, многие европейские политики побывали в Киеве, но война идет дальше, подчеркнул он. Даже с учетом того, что Украине удалось удержать Киев и Харьков и помешать президенту РФ Владимиру Путину осуществить его стратегические цели, Россию вряд ли можно считать проигравшей, считает глава польского правительства.

«Более того: то, что Россия до сих пор не потерпела поражение, является ее частичной победой», - уверен Моравецкий.

По его мнению, за первые 100 дней войны Украина показала миру две вещи: «Во-первых, что прежняя мощь России сегодня гораздо менее впечатляюща, чем многие полагали, и во-вторых, что даже более небольшой народ может оказать сильное сопротивление, если он обладает несгибаемым характером».

Однако украинцам придется задаться вопросом, действительно ли они могут рассчитывать на Европу, заявил Моравецкий. Польский премьер отметил, что сейчас украинцам приходится беспокоиться о том, «вовремя ли прибудут поставки оружия, не начнет ли кто-либо за их спиной переговоры с Путиным» и примет ли ЕС наконец решение о санкциях, которые реально ограничили бы возможности российских властей.