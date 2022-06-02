Таинственное исчезновение азербайджанца с автомобилем в Стамбуле

Сотрудники компании проверили последний GPS-сигнал, который подавал арендованный автомобиль, однако, выехав на место, машину там не обнаружили. После чего компания обратилась в полицию, которая приступила к поиску автомобиля и арендовавшего его гражданина Азербайджана.

«К нам в офис пришел человек, у него был вид на жительство в Турции, и он сказал, что хочет арендовать машину, - рассказал в полиции представитель компании «Синан Ай». - Он заплатил 1200 лир за двухдневную аренду и должен был вернуть машину 28-го мая, но новостей от него не было. По сигналам GPS мы определили, что автомобиль много ездил по городу и в последний раз припарковался возле Окмейдана, где сигнал оборвался. Это означает, что автомобиль либо украли, либо разобрали и продали на запчасти».