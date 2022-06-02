Движение в центре Баку будет восстановлено 14 июня

«В понедельник, 6 июня, с 01:00 транспортное движение на улицах и проспектах Бакинского городского кольца будет ограничено». Об этом заявил пресс-секретарь Операционной компании «Бакинского городского кольца» Тураб Теймуров.

По его словам, движение будет восстановлено утром 14 июня.

«Движение будет ограничено в 3 зонах. Первая зона – это территория Ичеришехер, вторая – площадь Азадлыг и прилегающие к ней улицы, третья зона – территория, где проходит улица 50-летия ООН. За время проведения гонок въезд-выезд на указанные территории будет осуществляться по разрешению - «Разрешение на въезд к месту проживания». Водители, проживающие или работающие в этих зонах, смогут получить разрешение бесплатно, обратившись в Бакинское городское кольцо», - сказал он.