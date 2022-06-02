В результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана были ранены двое киргизских военнослужащих, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Киргизии.

Машина скорой помощи доставила пострадавших в Баткенскую областную объединенную больницу. «По предварительным данным, один из раненых в тяжелом состоянии, у второго - ранение средней тяжести. На месте работают две бригады скорой медпомощи. В больнице все сотрудники переведены на усиленный режим работы, имеется необходимый запас крови, лекарств и медицинских изделий», - отметили в ведомстве.

О потерях с таджикской стороны пока ничего неизвестно. Издание «Азия-плюс» сообщало ранее, что врачам больницы граничащего с Баткенской областью джамоата (сельской общины) Ворух поручили приготовиться к приему раненых.