На границе Киргизии и Таджикистана снова стреляют: ранены киргизские пограничники обновлено
В результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана были ранены двое киргизских военнослужащих, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Киргизии.
Машина скорой помощи доставила пострадавших в Баткенскую областную объединенную больницу. «По предварительным данным, один из раненых в тяжелом состоянии, у второго - ранение средней тяжести. На месте работают две бригады скорой медпомощи. В больнице все сотрудники переведены на усиленный режим работы, имеется необходимый запас крови, лекарств и медицинских изделий», - отметили в ведомстве.
О потерях с таджикской стороны пока ничего неизвестно. Издание «Азия-плюс» сообщало ранее, что врачам больницы граничащего с Баткенской областью джамоата (сельской общины) Ворух поручили приготовиться к приему раненых.
* * * 12:57
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, во время которой таджикские военные применили минометы, сообщает 24.kg со ссылкой на погранслужбу Госкомитета национальной безопасности Киргизии.
По утверждению властей Киргизии, таджикские военные незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Киргизии. Погранотряд обнаружил их в районе местности Булак-Башы в Баткенском районе. Согласно данным, требования покинуть территорию таджикские военные проигнорировали и открыли огонь, заявили в погранслужбе. Завязалась перестрелка, в ходе которой они «применили минометы».
По предварительным данным, раненых и пострадавших со стороны Киргизии нет. Стороны провели телефонные переговоры, однако, несмотря на достигнутые договоренности, перестрелка продолжилась, заявили власти республики, призвав «таджикских коллег немедленно прекратить ведение боевого огня». Власти Таджикистана инцидент пока не комментировали.
Очередное обострение на киргизско-таджикской границе продолжается с конца января: тогда в ходе перестрелки между пограничниками погибли двое и пострадали шесть военных из Таджикистана, еще восемь военных со стороны Киргизии были ранены.