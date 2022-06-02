Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности
Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности в связи с занятой Осло антироссийской позицией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
"В связи с занятой Королевством Норвегия недружественной линии в отношении нашей страны после начала «специальной военной операции» в Украине, присоединением Осло к антироссийским санкциям Евросоюза и попыткам оказать экономическое и политическое давление на нашу страну было принято решение о приостановке сотрудничества с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности. В ходе состоявшегося 31 мая заседания профильной комиссии норвежской стороне было объявлено о заморозке дальнейшей работы и реализации проектов в рамках двусторонних договоренностей", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.