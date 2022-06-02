Генштаб Украины о новых потерях России

С начала войны с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали примерно 30 950 российских военнослужащих, уничтожили 1 367 танков, 210 самолетов и 175 вертолетов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 3 июня ориентировочно составили: 3 366 боевых бронированных машин, 675 артиллерийских систем, 95 систем ПВО, 207 РСЗО, 121 крылатая ракета, 2 329 единиц автомобильной техники, включая бензовозы, 535 БПЛА оперативно-тактического уровня, 13 катеров/кораблей и 51 единица спецтехники.