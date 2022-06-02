Давудов поссорился со своей дочерью и убил ее

В пятницу, 3 июня, в Апшеронскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве жительницы района 36-летней Жали Давудовой.

В ходе следствия появились обоснованные подозрения в том, что отец потерпевшей, 58-летний Ифтихар Давудов, умышленно убил свою дочь, нанеся ей ножевые ранения во время возникшей между ними ссоры на почве личных отношений.

По данному факту прокуратурой Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Ифтихар Давудов был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.