Академик Вагиф Аббасов заявил, что покончит с собой

«Я не могу встретиться с руководством Национальной академии наук. Как же так получается, что начальник правового отдела выступает перед общественностью и говорит, что на меня заведено уголовное дело, а президент НАНА ничего знает по этому поводу?». Об этом заявил генеральный директор Института нефтехимических процессов Национальной академии наук Азербайджана, академик Вагиф Аббасов в ходе специального заседании президиума Академии.

По его словам, у возглавляемого им института 552 сотрудника, и за 11 лет институту было выделено 48 миллионов.

«Зарплатный фонд составляет 36 миллионов манатов. Можно присвоить 4-5 миллионов из этих денег. Пусть тогда президиум примет решение и объявит результаты проверок», - сказал он.