Академик Вагиф Аббасов заявил, что покончит с собой
«Я не могу встретиться с руководством Национальной академии наук. Как же так получается, что начальник правового отдела выступает перед общественностью и говорит, что на меня заведено уголовное дело, а президент НАНА ничего знает по этому поводу?». Об этом заявил генеральный директор Института нефтехимических процессов Национальной академии наук Азербайджана, академик Вагиф Аббасов в ходе специального заседании президиума Академии.
По его словам, у возглавляемого им института 552 сотрудника, и за 11 лет институту было выделено 48 миллионов.
«Зарплатный фонд составляет 36 миллионов манатов. Можно присвоить 4-5 миллионов из этих денег. Пусть тогда президиум примет решение и объявит результаты проверок», - сказал он.
Вагиф Аббасов рассказал, что якобы три года назад был приобретен прибор для другого института и затем передан Институту нефтехимических процессов.
«В 2017, 2018 и 2019 годах для Института нефтехимических процессов не было куплено ни одного уникального прибора. Я не могу принять и хранить в качестве инвентаря устройство, которое мне не нужно. В истории НАНА был человек, который покончил с собой из-за несправедливости. Это Гейдар Гусейнов. И я буду вторым. Не надо клеветать на меня. Не будьте врагом института», - сказал Вагиф Аббасов, попросив обеспечить участие директоров институтов в заседаниях президиума Национальной академии наук.