«Болезнь десен – это их воспаление, и воспаление окружающих тканей. Воспаление десен называется гингивитом. Типичными симптомами заболевания являются темно-красный цвет десен, их припухлость и кровоточивость. Когда не поддерживается надлежащая и регулярная гигиена полости рта, бактерии, которые накапливаются на поверхности зубов, могут проникать под десны и вызывать воспаление. На ранних стадиях заболевания десен необходимо тщательно чистить зубы мягкой зубной щеткой и пользоваться зубной нитью. Если заболевание не лечить, под деснами и над ними может образоваться зубной камень ». Об этом рассказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения стоматолог Ильгар Каджаров, отвечая на поступающие в аккаунты министерства в социальных сетях вопросы о заболеваниях десен.

На вопрос, в каком возрасте чаще всего возникают ортодонтические проблемы, врач ответил, что «ортодонтические проблемы относятся к зубочелюстным аномалиям и начинают проявляться в основном в возрасте 9-12 лет, когда молочные зубы сменяются постоянными. Проблема в основном вызвана преждевременной потерей молочных зубов. Изредка дают о себе знать наследственные факторы, вредные привычки (в младенчестве сосание пальцев, кусание рук, обкусывание ногтей, длительное использование сосок), ротовое дыхание (со временем кости челюсти не развиваются должным образом и возникают ортодонтические проблемы в зубах), узкая челюсть. Важно проводить лечение в раннем возрасте. По мере развития зубов и челюстной кости можно получить быстрые результаты лечения в этом возрасте».

Стоматолог отметил моменты, на которые стоит обратить внимание перед лечением: «Перед началом ортодонтического лечения необходимо обратить внимание на чистоту зубов, очистить их от зубного камня, а при наличии кариеса – лечить. Кроме того, при ортодонтическом лечении используются брекеты, пластинки, ротовой аппарат, каппы. Лечение может длиться от 6 месяцев до 3 лет, в зависимости от возраста пациента, гигиены полости рта и серьезности проблемы».

Говоря о заболеваниях, которые могут вызывать кариес у человека, врач-стоматолог отметил: «Кариес вызывается бактериями, повреждающими костную ткань зубов. Для профилактики этого заболевания необходимо соблюдать ряд правил:

• Обращать внимание на чистоту полости рта (зубы следует чистить зубной щеткой не менее 2 раз после завтрака и ужина).

• Есть меньше шоколада, углеводов и сладостей.

• Часто полоскать полость рта антисептическими растворами.

• Важно регулярно проходить стоматологические осмотры.

Кариес – очень опасное заболевание. Он не только вызывает преждевременную потерю зубов. Такие заболевания, как воспаление полости рта, пищевода, внутренних органов, остеомиелит (воспаление челюстной кости) вызываются кариесом. Для этого кариозные зубы нуждаются в своевременном лечении».

На вопрос, когда следует проводить стоматологическую операцию, доктор Каджаров ответил следующее: «Ряд стоматологических операций проводится на зубах и в полости рта. Обычно в следующих случаях: ретенционные зубы: эти зубы остаются под деснами и давят на другие зубы; зубы мудрости: начинают появляться в возрасте 17-25 лет. Если зубы не выпадают в надлежащем порядке, т.е. сращиваются с костью челюсти или имеют кривую форму, эти зубы подлежат хирургическому удалению; при лечении кист и абсцессов; аугментация кости».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что «если не уделять внимания гигиене полости рта и зубов, проблемы в ротовой полости могут привести к другим заболеваниям. Например, при остеопорозе кости становятся хрупкими. При этом и челюстная кость становится хрупкой и приводит к потере зубов. Кроме того, высокий уровень сахара в крови у людей с диабетом увеличивает риск заболеваний десен. Необходимо поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы. Чтобы сохранить зубы крепкими и бороться с кариесом, рекомендуется чистить зубы два раза в день примерно по 2 минуты. Рекомендуется каждые 6 месяцев проходить стоматологический осмотр для раннего выявления скрытого кариеса».