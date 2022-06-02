Беннет предупредил МАГАТЭ: Израиль остановит иранскую ядерную программу

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи с Рафаэлем Гросси, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии, предупредил, что хотя Израиль предпочитает дипломатию, он оставляет за собой право принять меры против Ирана, чтобы остановить его ядерную программу, если международное сообщество не сделает этого, передает «Курсор».

Премьер-министр подчеркнул опасность продолжающегося продвижения Ирана к созданию ядерного оружия. Он призвал международное сообщество принять срочные меры против Ирана «всеми средствами», чтобы не допустить приобретения им ядерного оружия.

Беннет также подчеркнул поддержку Израиля в том, чтобы МАГАТЭ выполняло свой мандат в Иране профессионально, автономно и независимо, а также важность того, чтобы Совет управляющих МАГАТЭ направил Ирану четкий сигнал.