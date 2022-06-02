В Болгарии заявили, что больше не будут вести переговоры с «Газпромом»

Болгария не будет подписывать новый контракт с «Газпромом» после того, как российская компания в апреле прекратила поставки газа, нарушив действующее соглашение. Об этом 3 июня заявил в парламенте вице-премьер Асен Василев, которого цитирует болгарское издание Mediapool.

«Учитывая отказ от выполнения подписанного контракта, единственный ответ, который я могу дать, - это никогда», – сказал Василев, отвечая на вопрос, когда правительство возобновит переговоры с «Газпромом».

Вице-премьер подчеркнул, что действующий до конца 2022 года контракт не расторгнут, и государственная компания «Булгаргаз» регулярно напоминает «Газпрому» о необходимости выполнять условия соглашения. Василев упрекнул российскую компанию в ненадежности. «Когда кто-то перекрывает вам газ, даже если вы платите и выполняете контракт, вы не можете рассчитывать, что тот же человек не перекроет ваш газ, когда вы окажетесь в сложной ситуации. У нас есть ненадежный партнер, доказавший свою ненадежность», – сказал вице-премьер Болгарии.