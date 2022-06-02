Зурабишвили жалеет, что Зеленского не пригласили в парламент Грузии

Власти страны должны были пригласить главу Украины Владимира Зеленского выступить в парламенте страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эксклюзивном интервью телеканалу «Палитраньюс».

«Мы, наверное, одна из немногих стран в Европе, где Зеленскому не была дана возможность выступить с речью в парламенте. Это ведь не требует ничего другого, кроме как тотальной, моральной солидарности?! Нам нужно было пригласить Зеленского в парламент Грузии!» — цитирует ее «Новости Грузии».

Также, по мнению Зурабишвили, в День независимости Грузии, который был проведен под лозунгом евроинтеграции, на фасаде парламента должны были быть вывешены флаги Украины и Молдовы вместе с флагами Грузии и Евросоюза. При этом она отметила, что «не пускает ни в кого стрелы» и «неважно, предлагала ли это правящей команде».