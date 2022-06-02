Зурабишвили жалеет, что Зеленского не пригласили в парламент Грузии
Власти страны должны были пригласить главу Украины Владимира Зеленского выступить в парламенте страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эксклюзивном интервью телеканалу «Палитраньюс».
«Мы, наверное, одна из немногих стран в Европе, где Зеленскому не была дана возможность выступить с речью в парламенте. Это ведь не требует ничего другого, кроме как тотальной, моральной солидарности?! Нам нужно было пригласить Зеленского в парламент Грузии!» — цитирует ее «Новости Грузии».
Также, по мнению Зурабишвили, в День независимости Грузии, который был проведен под лозунгом евроинтеграции, на фасаде парламента должны были быть вывешены флаги Украины и Молдовы вместе с флагами Грузии и Евросоюза. При этом она отметила, что «не пускает ни в кого стрелы» и «неважно, предлагала ли это правящей команде».
Комментируя вопрос санкций, Зурабишвили заявила, что считает странным «заранее отказываться от того, чего от нас и так не требуют». «Никто не требует от нас национальных санкций против России… Я не понимаю, зачем нужно предварительно о чем-то заявлять?!», - сказала президент.
Она подчеркнула, что Запад не ждал от Грузии ни дополнительных санкций против России, ни того, чтобы страна открыла второй фронт.