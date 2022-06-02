В Кремле хотели забрать Донбасс и сделать вид, что это было недоразумение. Об этом заявил бывший лидер сепаратистов Донбасса, полковник ГРУ армии России в отставке Игорь Стрелков (Гиркин).

«Когда «спецоперация» провалилась, в Кремле быстренько решили, «на коленке», как они любят… В Минске «на коленке» накидали, решили в Стамбуле «на коленке» накидать… Типа мы сейчас напишем и как будто бы ничего и не было: «Давайте отдайте нам Донбасс, забирайте все остальное, и сделаем вид, что это было недоразумение». Но противник-то собирался воевать 8 лет, они для этого строили армию. И построили боеспособную армию. Результат? Над нами просто смеются. Над нами смеются и издеваются», - отметил Стрелков.