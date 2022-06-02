Президент Грузии вновь отказалась помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается менять свою позицию в вопросе помилования бывшего главы государства Михаила Саакашвили. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью телеканалу «Палитраньюс».

«Помилования не будет, так как оно «усилит поляризацию в стране». Вы знаете грузинское общество, знаете, что это будет одним из самых острых вопросов. Я уже трижды помиловала людей, чтобы снизить поляризацию, и тогда результат не был достигнут. В этом случае мнения в народе выражены гораздо сильнее», — цитирует ее «Новости Грузии».

Зурабишвили неоднократно высказывалась на эту тему, каждый раз занимая категоричную позицию. По ее мнению, Саакашвили не может считаться политическим заключенным.