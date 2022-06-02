Кремль об «определенных результатах спецоперации» в Украине

«Специальная военная операция» в Украине достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Достигнуты определенные результаты [с начала проведения операции]: от пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты», - приводит ТАСС слова представителя Кремля.