В Молдове высокопоставленных чиновников накажут за ношение георгиевской ленты

Наказание за ношение запрещенной георгиевской ленты в Молдове грозит 36 высокопоставленным чиновникам, они могут опротестовать это в суде, сообщила министр внутренних дел республики Анна Ревенко.

"Тридцать шесть высокопоставленных чиновников, которые 9 мая носили георгиевскую ленту, получили повестки и на их имя были составлены протоколы. Те, кто хочет подать в суд, имеют полное право, мы живем в стране, где укореняется демократия", - заявила Ревенко в эфире телеканала TV8.