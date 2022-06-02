В Молдове высокопоставленных чиновников накажут за ношение георгиевской ленты
Наказание за ношение запрещенной георгиевской ленты в Молдове грозит 36 высокопоставленным чиновникам, они могут опротестовать это в суде, сообщила министр внутренних дел республики Анна Ревенко.
"Тридцать шесть высокопоставленных чиновников, которые 9 мая носили георгиевскую ленту, получили повестки и на их имя были составлены протоколы. Те, кто хочет подать в суд, имеют полное право, мы живем в стране, где укореняется демократия", - заявила Ревенко в эфире телеканала TV8.
По ее словам, в число нарушителей попали бывшие президенты страны, депутаты, советники и депутаты Народного собрания Гагаузии. Всего же в День Победы было зарегистрировано больше 300 подобных нарушений, 50% людей, которые, несмотря на запрет, надели в День Победы георгиевскую ленту, уже получили протоколы.
В Молдове 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленты и символов V и Z.