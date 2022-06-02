В пресс-службе МЧС рассказали, что в связи с началом летнего сезона госагентство проводит контрольно-пропагандистские мероприятия, связанные с требованиями технической безопасности, в целях обеспечения безопасной эксплуатации аттракционов в центрах отдыха и развлечений, в том числе в парках.

Госагентство по охране в промышленности и горного надзора МЧС продолжает работу по обеспечению безопасности труда в профильных сферах.

Очередное мероприятие в этом направлении было проведено в парке Н.Нариманова, расположенном в Наримановском районе Баку. В целях обеспечения безопасности граждан сотрудники госагентства исследовали ситуацию с соблюдением требований законодательства на аттракционах, дали необходимые указания и рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Отмечено, что, поскольку аттракционы являются потенциально опасными объектами, должны быть назначены лица, ответственные за их эксплуатацию. Операторы должны знать правила безопасной эксплуатации аттракционов, а сами аттракционы - проходить испытания и осмотр ежедневно в сроки, установленные законом. От юридических и физических лиц, отвечающих за работу аттракционов, потребовали серьезного подхода к правилам безопасности, усиления контроля при эксплуатации аттракционов.