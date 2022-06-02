«Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. Москва готова к этому»

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Западу необходимо договариваться с Россией для того, чтобы снизить градус напряженности в мире. Об этом он сказал в пятницу журналистам.

"Вы же сильны технологически и прочее, ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. Россия готова к этому. И создайте здесь сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, нами и Америка. Нет, не могут. И по объективным, и по субъективным причинам", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он считает самым оптимальным вариантом "единство с Россией и создание огромного центра силы". "Ну, безмозглые (ЕС - прим.). В этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу", - считает Лукашенко.