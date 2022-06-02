«Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. Москва готова к этому»
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Западу необходимо договариваться с Россией для того, чтобы снизить градус напряженности в мире. Об этом он сказал в пятницу журналистам.
"Вы же сильны технологически и прочее, ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. Россия готова к этому. И создайте здесь сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, нами и Америка. Нет, не могут. И по объективным, и по субъективным причинам", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Он считает самым оптимальным вариантом "единство с Россией и создание огромного центра силы". "Ну, безмозглые (ЕС - прим.). В этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу", - считает Лукашенко.
По его мнению, западные санкции обернулись для их инициаторов большими проблемами. "Никто там экономикой не занимается, никто не думает. Возьмите, к примеру (я не беру уже Польшу, хотя можно), Литва, Латвия. Ну они же не только себе в ногу стреляют, они уже прострелили себе голову", - сказал Лукашенко. "Ты же думай, прежде чем ввести какие-то санкции", - посоветовал он. Лукашенко отметил, что ЕС уже принял в отношении России шестой пакет санкций. "До шестого пакета дошли, и некоторые, кто в этом еще понимает (типа премьер-министра Венгрии), остановились и думают: господи, что мы натворили, надо останавливаться, ибо завтра вообще рухнем", - отметил Лукашенко. "Вот посмотрите, год - и потом пойдет обвал", - считает он.