В Грузии арестовали миллионера Озтюрка
Миллионер турецкого происхождения Галип Озтюрк арестован в Грузии. По решению суда он останется под стражей на период следствия, передает Новости Грузии.
Согласно данным, по обвинению в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Защита предлагала миллион лари (около $330 тысяч), чтобы Озтюрка выпустили под залог, однако суд отказал.
Бизнес Галипа Озтюрка в Грузии последние несколько лет является постоянным предметом журналистских расследований.
В Турции против Озтюрка также несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениям, однако каждый раз его адвокаты добивались прекращения дел. Несмотря на то, что в 2018 году турецкий суд приговорил Озтюрка к пожизненному заключению по делу об убийстве, он успел уехать в Грузию, где до этого получил второе гражданство.
Согласно данным СМИ, по состоянию на 2020 год Озтюрк инвестировал в Грузию 500 млн долларов.