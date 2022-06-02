В Грузии арестовали миллионера Озтюрка

Миллионер турецкого происхождения Галип Озтюрк арестован в Грузии. По решению суда он останется под стражей на период следствия, передает Новости Грузии.

Согласно данным, по обвинению в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Защита предлагала миллион лари (около $330 тысяч), чтобы Озтюрка выпустили под залог, однако суд отказал.

Бизнес Галипа Озтюрка в Грузии последние несколько лет является постоянным предметом журналистских расследований.